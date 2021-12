Rating a rischio per il 38% delle Pmi liguri, regione al 4° posto per valore percentuale critico

Genova. A metà novembre è entrato in vigore l’istituto della “Composizione negoziata della crisi”, uno strumento importante per aiutare le imprese in difficoltà. Qual è la fotografia del tessuto imprenditoriale ligure? Dall’Osservatorio di Studio Temporary Manager S.p.A., società specializzata nei servizi di temporary management, che ha elaborato i bilanci del 2020 depositati presso la Camera di Commercio di oltre 1.100 imprese liguri con fatturato tra i 5 e i 50 milioni di euro, ben il 38% presenta un rating a rischio. Un peggiore rispetto alla media nazionale e che pone la regione al 4° posto per valore percentuale critico insieme a Calabria ed Emilia-Romagna. Ma la fotografia reale delle imprese post pandemia si vedrà solo alla fine del definitivo sblocco dei licenziamenti e quando termineranno le moratorie garantite dallo Stato (31 dicembre 2021).

... » Leggi tutto