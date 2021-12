Vaccino ai bambini, domani a Villa Bombrini le prime 50 dosi con “assistenza” ai genitori

Genova. La figura di Capitan Vaccino, il personaggio immaginario scelto dalla Regione come testimonial della campagna per i più piccoli indica il percorso da seguire appena si entra nel grande salone. Siamo a Villa Bombrini, uno dei maggiori centri di screening a Genova nei momenti più duri della pandemia, oggi luogo consacrato alle vaccinazioni dei bambini nella fascia 5-11 anni che partiranno tra qualche ora nei vari hub individuati sul territorio genovese. In tutto sono cinque, ma quello di Cornigliano (ingresso in via dei Muratori) sarà il principale.

