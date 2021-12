Vallecrosia, il Centro Diurno Semiresidenziale Nuove Rotte chiede aiuto per Natale

Vallecrosia. Ad un anno dalla sua apertura il Centro Diurno Semiresidenziale denominato “Nuove Rotte”, inserito nell’Opera Salesiana di Vallecrosia e cogestito con l’Associazione Grazie Don Bosco APS ospita attualmente 16 minori, ragazze e ragazzi tra i 6 e i 18 anni che si trovano in difficoltà. Per aiutare le loro famiglie i servizi territoriali scelgono di affidare questi ragazzi ad un servizio che non è totalizzante come una comunità educativa, ma che, per alcune ore al giorno, di solito dalle 13 alle 19, assista i ragazzi nelle loro necessità.

