Ventimiglia, dà in escandescenza in un bar: interviene la polizia locale

Ventimiglia. Due agenti della polizia locale sono intervenuti in un locale del centro di Ventimiglia su richiesta di alcune persone, infastidite dalla presenza di un uomo in stato confusionale che prendeva alcolici dai tavoli degli altri avventori. Gli agenti si sono avvicinati all’uomo, un cittadino francese di origini nordafricane, chiedendogli i documenti e cercando di convincerlo ad allontanarsi dal locale. Per tutta risposta, il giovane ha continuato a bere le consumazioni degli altri, spaccando pure un bicchiere.

