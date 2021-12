Caos tamponi ad Albenga, Asl2 spiega: “Errore della scuola a trasmettere gli elenchi”

Albenga. “Il liceo Giordano Bruno di Albenga ha avuto accesso al punto tamponi dello Stadio Riva lunedí 6 dicembre, una giornata particolare in cui abbiamo registrato un incremento importante del numero di classi e da questo è scaturita anche la modifica della procedura dei tamponi per la scuola. Quel giorno, per smaltire le code si è deciso di passare ai tamponi molecolari, processati poi sul programma di gestione del nostro laboratorio. Quindi, abbiamo fatto avere alle famiglie gli esiti dei tamponi eseguiti un quella giornata”.

