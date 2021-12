Fuori dal Festival i ragazzi di Area Sanremo: «Qualcosa deve cambiare»

Sanremo. «Ieri sera abbiamo assistito a Sanremo Giovani, la trasmissione andata in onda su Rai 1 dove Amadeus ha presentato i Big della prossima edizione del Festival di Sanremo 2022 e ha portato in gara i giovani vincitori dell’ultima edizione di Area Sanremo e quelli selezionati direttamente dalla Rai. Di questi 12 artisti partecipanti, 2 sarebbero stati scelti per andare al Festival nella categoria Big perché la categoria giovani ė stata esclusa, ma poi sono diventati 3 per un improvviso cambio di regolamento. Esito finale? Nessun giovane di Area Sanremo approderà al Festival di Sanremo 2022 perché la scelta ė ricaduta solo su quelli selezionati dalla Rai e qui non vogliamo dare un giudizio sugli artisti ma solo sul sistema. Sono 30 anni che predico, avevo pensato e proposto il talent show televisivo prima ancora che nascessero Amici e X Factor ma nulla fu fatto, immaginate per l’indotto cittadino, migliaia di giovani che vengono a Sanremo a fare i provini e una produzione di 3 mesi, ho sostenuto da sempre che i giovani partecipanti del Festival dovrebbero passare tutti da Area Sanremo e non dalla Rai che comunque si occupa già dei Big ma d’altronde dietro a queste scelte ci sono le pressioni della tv di stato legati agli interessi con le case discografiche e con i manager di turno e inoltre fanno la voce grossa grazie allo strapotere economico. Ricordiamo che il Festival di Sanremo ė della città di Sanremo e non della Rai che detto così da figo ma poi al lato pratico la Rai tra canone, raccolta pubblicitaria e relativi investimenti fa quello che vuole compreso la mancanza di rispetto per la città. A che serve avere Area Sanremo se poi i giovani vincitori di questa edizione si fermano a Sanremo Giovani? Non li avete presi nei Big?» – commenta Marco Balestreri, ex coordinatore di produzione, prima di Sanremo Famosi e poi dell’Accademia della Canzone oggi Area Sanremo.

