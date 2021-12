Imperia, “My Sport e Salute” è la nuova App gratuita per il mondo dello sport

Imperia. Semplificare l’accesso allo sport offrendo a tutti gli organismi del settore sportivo e a tutti gli sportivi la possibilità di contribuire e di utilizzare un hub comune per diffondere informazioni su qualsiasi disciplina sportiva interessata. Su queste basi e in collaborazione con tutti gli attori del sistema sportivo nasce My Sport e Salute, l’app di Sport e Salute S.p.A., la società dello Stato per la promozione dello sport di base e dei corretti stili di vita, ideata e sviluppata in collaborazione con la banca ad alto tasso tecnologico illimity Bank S.p.A. e disponibile gratuitamente negli store digitali.

... » Leggi tutto