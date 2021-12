Cairo. Un bel pomeriggio per la Asd Cairese. In rappresentanza della società intera, il dg Franz Laoretti, il ds Matteo Giribone, il mister Diego Alessi e il dirigente Filippo Robaldo si sono recati al reparto di pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona per portare doni natalizi ai piccoli pazienti.

