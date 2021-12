Sanremo. Domenica 19 dicembre dalle 10 alle 18 gli autori dell’antologia benefica Decameron 2020 ideata dallo scrittore Gianmarco Parodi e dal grafico Leonardo Bellasio in tempo della pandemia saranno presenti in libreria presso Sanremo libri per devolvere le ultime copie a prezzo scontato. Tutto il ricavato, come è nello spirito del progetto, andrà alla Protezione Civile nazionale.

