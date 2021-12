Savona. Si conclude la stagione 2021 per i campioni della Jet Ski Therapy di Fabio Incorvaia, l’iniziativa organizzata dal sette volte campione del mondo di moto d’acqua per coinvolgere e regalare sorrisi e tanto divertimento ai ragazzi diversamente abili che hanno potuto cavalcare le onde in sicurezza insieme a Incorvaia.

... » Leggi tutto