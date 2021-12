Vaccinazione Covid, tocca ai bambini: si parte ad Alassio. Il pediatra: “Spaventiamoci degli effetti della malattia non dei vaccini”

Alassio. Capitan Vaccino, una buona merenda e tanti gadget. Sono questi gli ingredienti dell’hub vaccinale di Alassio, il primo in tutto il savonese, che oggi ha accolto i primi 63 bambini in fila per ricevere la prima dose di vaccino. “Abbiamo cercato di confezionare una bella giornata di festa in occasione dell’importante passo preventivo che questi bambini compiono” afferma Francesco Bogliolo, direttore di Alassio Salute.

