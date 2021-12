A Piccapietra i primi dei 100 nuovi alberi in arrivo in città, il progetto è sponsorizzato da una multinazionale del tabacco

Genova. L’iniziativa Sustainable Cities è stata lanciata lo scorso anno con lo studio sulla sostenibilità delle 14 città metropolitane in Italia e oggi entra nella sua fase operativa. In piazza Piccapietra oggi è stata inaugurata una nuova area verde: all’apparenza poco più che una serie di normalissime aiuole ma che, nell’ambito del progetto, porteranno nel 2022 alla piantumazione di 100 nuovi alberi in diverse zone della città. Qui, appunto, le prime nove querce da sughero.

