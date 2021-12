Bilancio, il Pd attacca Toti: “Mancano scelte coraggiose, solo ordinaria amministrazione”

Genova. “Nel primo anno in cui dobbiamo affrontare gli investimenti del Pnrr, l’uscita dalla pandemia e il consolidamento della ripresa economica del Paese, le misure che mette in campo la giunta sono per gran parte misure di ordinaria amministrazione, senza interventi straordinari su quelle che sono le grandi criticità – lavoro, salute, ambiente, giovani -. E’ un piano che manca di coraggio e non punta al rilancio della Liguria, ma si limita alla gestione”. Lo dichiarano il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna, relatore di minoranza per il bilancio, e il capogruppo Luca Garibaldi, dopo la presentazione del bilancio 2022 da parte di Toti.

... » Leggi tutto