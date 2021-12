Bordighera. Un uomo di 49 anni è precipitato per cause accidentali dal primo piano di una palazzina di via Regina Margherita a Bordighera. E’ successo intorno alle 19,30. Soccorso dal personale sanitario del 118 e da un equipaggio di Ponente Emergenza, il 49enne è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo.

