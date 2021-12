Covid, in Liguria il pericolo arriva dalla Francia ma Toti frena: “Non servono ulteriori restrizioni”

Genova. Con un’incidenza di quasi due volte e mezzo superiore al resto della regione è la provincia di Imperia a trascinare il contagio in Liguria dove lunedì scatterà la zona gialla con l’unico effetto di obbligare tutti a indossare la mascherina anche all’aperto. E se il sindaco della città ponentina Claudio Scajola ha parlato di “rischio zona rossa” il presidente Giovanni Toti esclude la necessità di nuove restrizioni: “Non voglio minimizzare, ma stiamo parlando del 10-15% di posti letto occupati, quindi non c’è un’emergenza clinico-sanitaria tale da giustificare in questo momento restrizioni ai comportamenti dei cittadini“.

