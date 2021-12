Un ospedale di comunità nell’ex manicomio di Quarto: dalla Regione arrivano 4,9 milioni

Genova. Nell’ex ospedale psichiatrico di Quarto, oltre alla casa della salute, sorgerà un ospedale di comunità, cioè un presidio assistenziale destinato ai pazienti che hanno bisogno di cure a bassa intensità ma che non possono essere gestiti a domicilio. Il via libera all’operazione da parte della Regione è arrivato di fatto nel collegato alla legge di stabilità 2022 presentata oggi dal presidente Giovanni Toti in consiglio regionale durante l’inizio dei lavori della seduta di bilancio.

