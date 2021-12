Babbo Natale passa dalla Protezione Civile di Bordighera, domenica doni per tutti i bimbi

Bordighera. Tutti i bambini sono invitati, domenica 19 dicembre, a ritirare il dono che Babbo Natale ha consegnato per loro alla Protezione Civile di Bordighera. Con il Natale, si sa, si diventa tutti più buoni e quest’anno, grazie al fondamentale contributo della panetteria di Irene Rapallino, i volontari della Protezione Civile hanno deciso di fare la loro parte, raccogliendo presso il loro stand tutti i regali per i bimbi.

La consegna avverrà domani, in occasione dell’evento BordiChristmas: la giornata commerciale dedicata al Natale che trasformerà Bordighera in una grande isola pedonale.

