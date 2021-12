Covid, domani Liguria in zona gialla: ecco cosa cambia. Toti: “Non drammatizziamo, serve prudenza”

Genova. Allo scattare della mezzanotte la Liguria torna in fascia gialla, come previsto dagli andamenti del contagio da Covid nella nostra regione già nei giorni scorsi. Un innalzamento delle restrizioni scattato in automatico a causa del superamento dei livelli di incidenza del tasso di positività unito al superamento dei primi livelli di guardia per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto in media intensità (oggi al 17,6%) e per le terapie intensive oggi al 13,7%.

... » Leggi tutto