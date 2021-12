L’associazione “Amici di Sergio” e il Volley Imperia insieme per le persone disabili

Imperia. L’associazione “Amici di Sergio“, il perito agrario imperiese che nel settembre del 2014 perse un occhio a causa di un razzo sparatogli in faccia in occasione delle Vele d’Epoca, si è avvicinata ulteriormente al mondo della disabilità coinvolgendo anche la Volley Imperia e tutte quelle associazioni che si occupano delle persone affette da handicap.

«Sergio – ricorda il fratello Fulvio Salvagno – Si è svegliato disabile e solo in quel momento ho conosciuto cosa significhi avere a che fare con una persona che ha bisogno di cure e attenzioni costanti. Ho anche capito la bellezza di fare del bene e cercare, per quanto possibile, di dare loro quella gioia di vivere di cui hanno bisogno ma sopratutto diritto. Personalmente sono fortunato perché Sergio è diventato disabile a 49 anni ma c’è chi con la disabilità è nato. Ma questo non significa toglierli anche il sorriso, se possibile».

