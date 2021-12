Terminato il trofeo Abate Dragon Winters Series

Sanremo. Un sole ed un clima primaverile hanno accolto i regatanti provenienti da tutta Europa per questa seconda tappa del Campionato invernale della Classe Dragone.

Una Sanremo che per tre giorni ha regalato ai partecipanti di questa prima edizione un clima decisamente mite con un bel vento che ha fatto da protagonista: cinque bellissime regate tra i sette ed i quindici nodi, con grande entusiasmo dei regatanti, soprattutto per quelli provenienti dal Nord Europa, come Finlandia Germania o Russia, che di certo non si aspettavano condizioni così favorevoli.

... » Leggi tutto