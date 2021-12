Covid, Toti: “Tamponi anche ai vaccinati messaggio sbagliato, piuttosto fare distinguo tra seconde e terze dosi”

Genova. “Il maggior veicolo di circolazione sono proprio i minori, la campagna di vaccinazione per la fascia 5-11 è partita solo pochi giorni fa, per questo credo che la chiusura delle scuole sicuramente possa aiutare“. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a margine di un convegno a Genova spera che il periodo di fermo didattico per le vacanze natalizie potrà dare effetti positivi.

