Savona. Un supereroe savonese per Leone Lucia, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni. E’ stato infatti il 28enne Mattia Villardita, noto in città per la sua attività a favore dei bambini malati nei panni di Spiderman, la sorpresa che il rapper e la celebre influencer hanno voluto regalare al loro primogenito.

... » Leggi tutto