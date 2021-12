Implantologia a Genova: le tecniche usate nello studio Zenadent

È da tempo che non sorridi più per colpa dei tuoi denti? Le tecniche di implantologia a Genova dello studio Zenadent fanno al caso tuo!

Che cos’è l’implantologia?

Se la perdita dei denti ti ha causato fastidio, disagio e imbarazzo, forse non sai che esiste una soluzione che in un solo giorno ti permette di sorridere ancora: l’implantologia a carico immediato. Si tratta di un intervento chirurgico che consente di sostituire singoli denti o intere arcate con impianti dentali dotati di nuove radici artificiali.

L’impianto è composto principalmente da 3 elementi: la vite che riveste la funzione di radice del dente, l’abutment ovvero il raccordo tra la vite e la protesi che sostituirà il dente, e la protesi dentaria che sostituisce il dente perso.

Rispetto a soluzioni provvisorie come dentiere o ponti, l’implantologia risulta molto più vantaggiosa perché, oltre a rivestire a pieno le funzionalità della dentatura naturale, riesce anche ad imitarla a livello estetico.

Implantologia e innovazione: il caso dello studio di Genova Zenadent

Nello studio Zenadent a Genova l’implantologia a carico immediato è una specialità da oltre dieci anni. In una sola seduta, il dott. Fabio Schirripa è in grado di inserire impianti e denti fissi per ripristinare sia un singolo dente che un’arcata completa. Grazie all’innovazione tecnologica e a Zenalab, laboratorio che dispone delle più avanzate tecnologie e attrezzature disponibili attualmente in ambito odontoiatrico, Zenadent può produrre autonomamente tutti gli elementi necessari agli interventi di implantologia, riducendo drasticamente i tempi di attesa e garantendo risultati di altissima qualità. Inoltre, il dott. Fabio Schirripa si mantiene costantemente aggiornato sulle tecniche più d’avanguardia nell’ambito dell’implantologia ed è in grado di applicare questa procedura anche nei casi più gravi, in cui l’osso disponibile non è sufficiente all’innesto.

Quanto può costare? Per l’implantologia a carico immediato nello studio Zenadent a Genova, i costi possono variare da circa 1.600€ per un singolo impianto ai 10.000€ circa per un’arcata completa.

Le tecniche utilizzate da Zenadent

Le tecniche utilizzate per l’implantologia da Zenadent sono:

All on Four/All on six – Questo trattamento può ripristinare un’arcata completa con denti fissi . Utilizza 4 o 6 impianti e permette di riabilitare in maniera sicura e con ottimi risultati anche quei pazienti che non dispongono di grandi volumi ossei .

Questo trattamento può ripristinare . Utilizza 4 o 6 impianti e permette di riabilitare in maniera sicura e con ottimi risultati anche quei . Toronto bridge – Indica una riabilitazione fissa di un’arcata completa, su 4 o 6 impianti, che ripristina anche la componente gengivale perduta . La gengiva che nel tempo, a causa della perdita dei denti, si è ritirata viene quindi compensata a livello protesico con una componente artificiale.

Indica una che ripristina anche la componente . La gengiva che nel tempo, a causa della perdita dei denti, si è ritirata viene quindi compensata a livello protesico con una componente artificiale. Eagle Grid – Questa nuova tecnica viene utilizzata nei casi in cui il paziente risulti mancante di volume osseo. Al posto degli impianti tradizionali a vite, Eagle Grid prevede l’utilizzo di griglie in titanio realizzate su misura per ogni paziente con una procedura computerizzata di stampa 3D.

Per garantire la massima tranquillità ai pazienti, da Zenadent è possibile sottoporsi all’intervento di implantologia in sedazione cosciente. In questo modo non si prova alcun dolore e si può godere di tutte le cure odontoiatriche di cui si ha bisogno senza ansia o stress.