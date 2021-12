Sanremo. Domenica sera al Palasolaro di Sanremo si sono svolte le finali del torneo di calcio a 5 amatoriale, 1° edizione “Giocando a calcio con amici, ma in autunno”, un sequel delle edizioni del Torneo estivo, svolte per l’appunto, nel mese di luglio di quest’anno e dell’anno scorso. Un torneo che dunque, è già arrivato alla terza edizione effettiva dal 2020 in poi, due estive ed una autunnale.

