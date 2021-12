Ventimiglia. Scrivono dall’Associazione Giuseppe Biancheri «Un giorno di festa per la riapertura della Ferrovia delle Meraviglie, dopo un lungo periodo di chiusura per i danni provocati dalla Tempesta Alex, della linea da Ventimiglia a Cuneo. Mercoledì 22 dicembre ritorniamo alla normalità, anche se con pochissimi treni e con orari impossibili per il liguri che vogliono andare in montagna in giornata».

