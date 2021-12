Calcio a 5 non vedenti, la squadra belga del Charleroi si aggiudica il Trofeo Città di Sanremo

Sanremo. La squadra belga del Charleroi si è aggiudicata il Trofeo Città di Sanremo (Cat. b1) calcio a 5 non vedenti, al termine di un torneo disputatosi in forma ridotta per via delle restrizioni sanitarie, svoltosi nei giorni scorsi a Sanremo al campo “Grammatica”, organizzato dalla Associazione Sanremo Calcio Non Vedenti. Con il Trofeo Città di Sanremo – che segna la ripresa delle attività sportive anche per la squadra sanremese che aggrega giocatori provenienti da tutta Italia – il grande calcio internazionale è tornato a Sanremo a distanza di vent’anni dal primo evento.

... » Leggi tutto