Coronavirus, 68 bambini vaccinati in provincia di Imperia. Ventimigliese fanalino di coda

Imperia. Sono 68 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid-19 in provincia di Imperia da quando, il 16 dicembre scorso, la Liguria ha aperto alla vaccinazione per i più piccoli. Dei 68 vaccinati, 32 risiedono nel distretto socio-sanitario imperiese, altrettanti in quello sanremese e solo 4 in quello ventimigliese, dove anche per gli adulti la percentuali di vaccinati è più bassa che nel resto della provincia.

Secondo i dati raccolti dall’Asl1, sono 11.130 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che possono sottoporsi alla vaccinazione. Fino ad ora, ha risposto all’appello lo 0,61 percento. Mentre nella fascia di età compresa tra i 12 e i 18 anni, ad aver completato il ciclo vaccinale sono 6.212 ragazzi su un totale di 12.511: poco più che la metà.

