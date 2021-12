Genova. Sono 869 i nuovi casi di Covid-19 oggi in Liguria, per un totale di 10.782 attualmente positivi. Il dato si riferisce a 6.540 tamponi molecolari e 16.732 tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. Questi i dati offerti dal bollettino odierno della Regione Liguria. Sette sono i decessi e 21 i nuovi pazienti ricoverati in ospedale in tutta la regione.

