Genoa, ora arriva il mercato. Per Shevchenko lo 0-0 con l’Atalanta sarà fondamentale per la svolta

Genova. Il Genoa che si ritroverà il 6 gennaio a Sassuolo sarà probabilmente già diverso, visto che il mercato si apre il 3. Occorrerà vedere chi arriverà e come si ambienterà nella squadra. Quello appena concluso è uno dei mini-cicli negativi in cui era difficile fare peggio: una sola vittoria in campionato, a Cagliari e dieci sconfitte. Shevchenko, subentrato a un Ballardini che, col senno di poi, non aveva certo colpe, non ha avuto un calendario facile, ma potrà ripartire dagli aspetti positivi emersi con il pareggio contro l’Atalanta. Uno 0-0 che può confortare, soprattutto dando un po’ di coraggio ai giocatori, che in queste partite spesso sbagliavano la misura di passaggi anche non difficili. Lo dice anche Shevchenko nel port partita: “Pr noi è la partita della svolta, fondamentale. Un punto che ci dà grande speranza dal punto di vista mentale, la squadra ha dato tutto in campo. La salvezza è la nostra Champions League”.

