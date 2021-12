Genova. “Ho appena ricevuto la bella notizia – che voglio condividere – che il ministero per le Infrastrutture ha accolto la nostra richiesta di finanziamento per la progettazione definitiva dell’importantissima opera di copertura di lungomare Canepa con la realizzazione in superficie di un nuovo parco urbano lineare entro un importo di euro 2.153.590”.

... » Leggi tutto