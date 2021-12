Ventimiglia. Zakia Saddiki, moglie dell’ambasciatore Luca Attanasio (ucciso in servizio in Congo) ed insignita

dalla Scuola di Pace del premio «Testimone di Pace» per l’anno 2021, è stata costretta a cancellare, per motivi familiari, il suo viaggio a Ventimiglia, previsto per la prossima settimana.

... » Leggi tutto