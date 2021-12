Bilancio, Tosi (M5s): «Clausola valutativa, approvato all’unanimità emendamento di M5s»

Genova. «La decisione di attribuire all’Istituto Gaslini le funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico in capo a tutte le Asl liguri, è stata accolta favorevolmente dal M5S. Iniziativa che tuttavia era priva, nel testo portato in Consiglio dalla maggioranza, di una clausola valutativa. Da qui l’emendamento proposto dal nostro Gruppo consiliare, accolto favorevolmente». Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, primo firmatario dell’emendamento votato oggi in Consiglio regionale.

