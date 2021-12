Ceriale: tariffe invariate e avanzo di amministrazione in nuove opere per 985mila euro

Ceriale. “Considerata la situazione complessiva ancora soggetta alla pandemia, sotto il profilo delle entrate abbiamo cercato di mantenere invariate aliquote e tariffe, al fine di non pesare sulle tasche dei cittadini cerialesi”.

L’assessore comunale di Ceriale a Bilancio e Tributi, Laura Vollero, spiega così il via libera all’addizionale Irpef e alle aliquote Imu per il 2022: nessuna variazione, quindi, rispetto al prospetto tariffario dello scorso anno. Stesso discorso anche per la Tari.

