Sanremo. In ragione del continuo aumento dei contagi nella nostra regione e delle caratteristiche della nuova variante, unitamente alla decisione di chiusura delle scuole a ridosso dei prossimi giorni di festa, il cda e la direzione artistica dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo hanno deciso in via meramente precauzionale la sospensione dei concerti di oggi e domani, 22 e 23 dicembre.

