Il mondo della logistica contro i depositi chimici a Sampierdarena: “Rischiamo una nuova Beirut”

Genova. “Lo spostamento dei depositi chimici nel porto di Genova in pieno centro città è inaccettabile”. Questa la posizione senza mezzi termini di Alis, Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, che rappresenta oltre 1700 aziende in tutto il paese tra vettori marittimi e operatori di trasporto su gomma e ferrovia, che aggiunge: “C’è il rischio che Genova si trasformi in un’altra Beirut o addirittura nell’apocalisse di Tianjin e quindi chiediamo un immediato confronto con il Commissario straordinario Bucci, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l’AdSP del Mar Ligure Occidentale”.

... » Leggi tutto