Saluto romano in Consiglio comunale, il circolo Pd di Ventimiglia: «Fatto grave ed inaccettabile»

Ventimiglia. «Quanto successo ieri sera in Consiglio comunale a Ventimiglia, è un fatto grave ed inaccettabile. Il consigliere Isnardi saluta per ben due volte col saluto romano, con orgoglio e spavalderia, dicendo “sempre”. Va sottolineato che tale gesto deprecabile non si può confondere assolutamente con una votazione in quanto si trattava di un momento di dibattito. Aspetto ancora più grave è che il presidente si sia limitato a riprendere in tono quasi ironico il consigliere di Fratelli d’Italia, senza un serio intervento» – commenta il circolo Pd di Ventimiglia.

