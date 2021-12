Saluto romano, scoppia la polemica a Ventimiglia. Isnardi si difende: «Non l’ho fatto»

Ventimiglia. Scoppia il caso nella città di confine per il presunto saluto romano fatto dal consigliere Ino Isnardi in consiglio comunale a Ventimiglia. A parlare di saluto fascista era stato il consigliere di maggioranza Giuseppe Palmero (lista civica Scullino), che dopo essere stato redarguito dal presidente Andrea Spinosi per aver usato l’espressione “sto cazzo”, si era difeso così: «Mi scuso certamente col presidente per il tono che ho usato ma io… in un’aula dove tra l’altro ci si saluta facendo il saluto romano ed è sotto gli occhi di tutti…».

