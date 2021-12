Sanremo, attivate 26 colonnine di pronto soccorso sulla ciclabile. Biancheri: «Un impegno rispettato»

Sanremo. «In tema di sicurezza avevamo preso tre impegni importanti in campagna elettorale con la cittadinanza: rinforzare l’organico di Polizia Locale, implementare la rete di videosorveglianza e attivare le postazioni SOS sulla ciclabile. Oggi, con l’attivazione delle 26 colonne di pronto soccorso sulla ciclabile abbiamo portato a conclusione tutti gli obiettivi», così il sindaco Alberto Biancheri e il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande che questa mattina, alla presenza del comandante della Polizia Municipale Claudio Frattarola, hanno inaugurato il sistema di chiamata di emergenza distribuito sulle colonnine lungo la ciclabile in tutto il tratto sanremese.

