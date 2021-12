Sanremo Rugby protagonista al raggruppamento di Imperia

Sanremo. Ancora un weekend da protagonisti per i ragazzi delle selezioni giovanili biancazzurre. Al campo “Pino Valle” di Imperia gli under 13 del Sanremo Rugby si sono comportati egregiamente nel raggruppamento che li ha visti confrontarsi con i pari età di prestigiose società come: Imperia, Reds, Province dell’Ovest, Superga Genova e Amatori Genova. Prestazioni di livello anche per i più piccoli, gli Under 7-9-11, che hanno disputato i loro match contro Imperia, Reds e Province dell’Ovest.

