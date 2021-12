Silvia Scelsi nominata presidente dell’Italian Resuscitation Council, Toti: «Congratulazioni per il nuovo incarico»

Genova. «Rivolgo alla dottoressa Scelsi, nominata presidente dell’Italian Resuscitation Council, le congratulazioni mie e di tutta la Giunta. Il nuovo incarico conferma quanto il Gaslini sia apprezzato in tutta Italia non solo per la qualità delle cure che garantisce ai piccoli pazienti ma per la capacità di ‘prendersi cura’ di loro e delle loro famiglie. Siamo orgogliosi di lei e di tutti i professionisti del nostro ospedale pediatrico, che portano alto il nome di Genova e della Liguria a livello nazionale e nel mondo».

... » Leggi tutto