Vallecrosia, la Croce Azzurra Misericordia dona generi alimentari ai Servizi Sociali del Comune

Vallecrosia. La pandemia fa sentire la propria morsa sul tessuto economico ormai da ventidue mesi, per molte famiglie, nonostante gli aiuti pubblici, continuano le difficoltà, soprattutto per i nuclei familiari senza occupazione e con bambini piccoli a carico. La pubblica assistenza Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, importante realtà che opera nell’estremo Ponente Ligure, in occasione del Santo Natale, ha effettuato una donazione di generi alimentari destinati a nuclei familiari assistiti dai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia.

