Genova. Approvato in Giunta regionale, su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, il finanziamento di oltre 1,5 milioni di euro dal Programma di Sviluppo Rurale, sottomisura 10.2, per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche vegetali in agricoltura.

... » Leggi tutto