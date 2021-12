Genitori dei bimbi disabili: “Delusi, nel bilancio regionale niente soldi per le cure dei nostri figli”

Genova. I genitori dei 2000 bambini disabili genovesi e liguri in lista per le cure riabilitative attendevano un segnale dalla Regione Liguria che ieri discuteva il Bilancio nel quale potrebbero essere inserite le somme necessarie a snellire le attese lunghe anche anni. Ma quel segnale non è arrivato. La denuncia arriva da Marco Macrì, portavoce della protesta e coordinatore delle famiglie già scese in piazza.

