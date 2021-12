Sanremo. New entry di fine anno in Sanremo On. A fare il suo ingresso nella rete d’imprese è la storica associazione sportiva Canottieri Sanremo. Per suggellare l’adesione, formalizzata nei giorni scorsi, il presidente di Sanremo On Roberto Berio ha intervistato il suo omologo della Canottieri, il manager Sergio Tommasini (vedi video).

... » Leggi tutto