Taggia, in arrivo nuove telecamere di videosorveglianza con lettura targhe

Taggia. La sicurezza cittadina ed il controllo del traffico verranno potenziati con l’istallazione di nuove telecamere di videosorveglianza. Molte di loro saranno dotate anche di un sistema computerizzato di lettura delle targhe. Il progetto, recentemente approvato dalla giunta comunale, è finanziato con fondi del ministero degli Interni e, nel caso tabiese, ha un costo realizzativo che sfiora i 290.000 euro.

Le telecamere saranno installate in 5 diversi siti

Sito 1 – Rotonda FS incrocio Aurelia Bis /SS548 con rilevamento automatica targhe su due corsie delle tre vie principali di transito (ingresso Aurelia bis verso Sanremo, corsie direzione Taggia nord, corsie direzione mare), oltra a videosorveglianza di contesto ad alta risoluzione

Sito 2 – Rotonda SS548 incrocio Regione Pescine- Levà con rilevamento automatico targhe su due corsie in direzione del ponte verso regione Prati Pescine, oltre a videosorveglianza di contesto ad alta risoluzione

Sito 3 – Aurelia direzione Riva Ligure con rilevamento automatico

targhe su due corsie in direzione Riva Ligure oltre a videosorveglianza ad alta risoluzione

Sito 4 – Via Aurelia incrocio via Argine dx con rilevamento automatico

targhe su entrambe le corsie di via Argine dx oltre a videosorveglianza di contesto ad alta risoluzione;

Sito 5 – Rotonda Pista Ciclabile via S. Erasmo – videosorveglianza ad alta risoluzione delle aree

