Genova. Annunciate le date di The Ocean Race 2022-23 che visiterà 9 città internazionali nell’arco di 6 mesi, con la prima tappa che partirà da Alicante, in Spagna, il 15 gennaio 2023 e l’arrivo che sarà in Liguria, a Genova, il 25 giugno 2023.

