Covid, Usb Pi Liguria: «Chiudere le sedi al pubblico e ripristinare lo smart working»

Genova. «La situazione Covid in Liguria è ormai ai livelli dell’anno scorso, tanto che nell’ultima mappa europea del 23 dicembre dell’Ecdc (mappa raccomandazioni per spostamenti) siamo in zona rossa, anche se per il governo siamo in gialla. Ma, ricordiamo, che nel 2020 con 250 casi ogni 100mila abitanti sarebbe scattata immediatamente la zona rossa e in Liguria in tutte le province siamo ben oltre la soglia dei 250 casi, con Imperia che detiene il tragico primato italiano con 861 contagi per 100mila abitanti. Chiarissimo il presidente della fondazione Gimbe, Cartabellotta, afferma: “L’impennata della curva dei contagi, la lenta e progressiva congestione degli ospedali, l’incertezza sulla reale prevalenza della variante omicron nel nostro Paese, i dati preliminari sulla sua maggiore contagiosità e le incognite sulla protezione vaccinale aprono scenari che impongono scelte politiche tempestive e rigorose, perché i vaccini da soli potrebbero non essere sufficienti a contrastare l’avanzata della variante, come già ribadito dall’Ecdc e dall’Oms”. Come USB stiamo denunciando a livello nazionale le sciagurate decisioni di tenere tutto aperto esclusivamente a beneficio del commercio» – dichiara Usb Pi Liguria.

... » Leggi tutto