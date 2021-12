Il Mercatino di San Nicola chiude i battenti con 30mila euro di donazioni

Genova. Si chiude con un nuovo successo di pubblico e di raccolta fondi l’edizione 2021 del Mercatino di San Nicola che dall’8 dicembre è allestito in piazza Piccapietra e chiude oggi. Le difficoltà della crisi economica causata dalla pandemia non hanno raffreddato i cuori delle migliaia di genovese che hanno fatto visita agli stand e ai banchetti del Mercatino benefico. Raccolti infatti 20mila euro per l’ospedale pediatrico Giannina Gaslini grazie allo stand/cucina della Band degli Orsi a cui si aggiungono 7mila euro per l’ospitalità ai genitori che accompagnano i bambini con problemi oncologici (progetto ABEO) e 3mila euro per donare una Borsa Lavoro ad una donna vittima di violenza (progetto del Centro per non subire violenza).

