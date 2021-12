La Liguria aumenterà le vaccinazioni nelle prossime settimane

Genova. «Oggi pomeriggio ho incontrato i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere per fare il punto della situazione alla vigilia di Natale, anche sui prossimi obiettivi in particolare per aumentare le vaccinazioni già dalla prossima settimana, anche per quanto riguarda la fascia 5-11 anni vista della riapertura delle scuole». Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

