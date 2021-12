Pigna, tuffo nell’acqua gelida per salvare il rio Carne: «E’ un luogo sacro»

Pigna. “Rio Carne è di tutti, rispettiamolo”. E’ quanto scritto sul cartellone tenuto in mano da Gabriele “Kipewa” Di Costanzo, 68 anni: il sanremese esperto in meditazione del freddo che oggi si è tuffato nelle acque del rio Carne, a Pigna, per sensibilizzare l’opinione pubblica al rispetto e alla salvaguardia di un luogo unico e suggestivo, da anni al centro di un contenzioso inerente il progetto di realizzazione di una centrale idroelettrica.

